CHP ile Fenerbahçe arasında ipler gerildi! Tuba Torun özür diledi ama tepkiler dinmedi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek stadyumların şehir içinde olmaması gerektiğini savundu. Bu açıklama sonrası yüzlerce tepki alan Torun "Tehdit ediliyorum ve katılacağım etkinlikler iptal ediliyor" dedi.
CHP'li Tuba Torun, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu örnek gösteren Tuba Torun, şehir içlerinde statların olmaması gerektiğini savundu.
Torun paylaşımında, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Hafta içi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİDEN ALIŞSANIZ İYİ OLUR"
Fenerbahçe taraftarları, CHP'li Tuba Torun'un söz konusu paylaşımına tepki gösterdi. Torun kendisine tepki gösteren bir Fenerbahçe taraftarına, "Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur" şeklinde cevap verdi.
PAYLAŞIMI KALDIRDI
Torun ilerleyen dakikalarda, şahsi görüşü olduğunu belirttiği paylaşımı kaldırdığını açıkladı.
TEHDİT EDİLİYORUM
Yaşanan gelişmelerin ardından Tuba Torun tehdit edildiğini açıklayarak katılacağı söyleşilerden birinin "Fenerbahçe provokasyon yapacak" ihbarı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise etkinliğin iptal edilmesinin Fenerbahçe ile ilgisi bulunmadığı ve "Hava koşulları nedeniyle iptal edildiğine" vurgu yapıldı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP'li Tuba Torun'un tepki çeken sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ'A BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı da sarı-lacivertli kulübe ve Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. HeForShe kampanyası ile kadın erkek eşitliğine destek veren Fenerbahçe'nin Tuba Torun'u hedef almasını eşitliğe aykırı gören sosyal medya kullanıcıları, Ali Koç'u ikiyüzlülükle suçladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Yaşanan tüm gelişmelerin ardından CHP'li Torun sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama daha yayınladı. Torun açıklamasında, "Kent yaşamına dair yazdığım şahsi düşüncelerimin bu noktalara kadar gelmiş olmasına ve Fenerbahçe camiasını incitmiş olmasına üzüldüm... Yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN PARALI ANKETÇİSİ SAHİP ÇIKTI
CHP'den kurumsal olarak konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, CHP'nin paralı anketçisi olarak bilinen Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından Tuba Torun'a sahip çıktı. Özkiraz paylaşımında, "Yahu sadece bir satdyumun yeri ile ilgili fikrini söyledi diye, söylemedik hakaret, yapilmadik tehdit kalmamış. Sadece Fenerbahçe'ye has bir durum da değil bütün taraftar grupları bunu yapiyor Tuba Torun yalnız değildir. Fikrini beğenmediğiniz herkese zorbalık yapamazsınız." ifadelerini kullandı.
TEPKİLER DİNMEDİ
Tuba Torun sosyal medya hesabı üzerinden özür dilemesine rağmen Fenerbahçeli taraftarların öfkesi dinmedi. Tuba Torun için "Partiden atın yoksa CHP'ye oy moy yok" diye tepkiye devam eden taraftarlar, CHP'den konuyla ilgili adım beklediklerini belirtti.
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