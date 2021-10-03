Başkan Erdoğan'dan sağlık için spor mesajı! Başkan Erdoğan double-double yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan spor yapmaya ve vatandaşları spora teşvik etmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından basketbol oynadığı anların görüntülerini paylaştı. 27 sayı ve 10'dan fazla da asistle double-double yapan Başkan Erdoğan, 'sağlık için spor' mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." diyerek danışmanları ve bakanlarla birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKIMI KAZANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Başkan Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.
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