Fatih Portakal'dan FOX TV'de yaşanan iğrençliklere sert tepki
FOX TV'nin ahlak ilkelerini hiçe sayan skandal yayını, yıllardır ana haber bültenini sunduğu Fatih Portakal'ı bile çileden çıkardı. "Fulya ile Umudun Olsun" adlı programda yaşanan cinsel içerikli video ile ilgili Portakal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaşananlara sert tepki gösterdi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı "Fulya İle Umudun Olsun" programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı.
İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti. Söz konusu yayına sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi.
"SAÇMA SAPAN İĞRENÇ İÇERİKLER..."
Yıllardır FOX TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı.
Portakal, programla alakalı bir haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." ifadelerini kullandı.
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