Fatih Portakal’dan FOX TV’de yaşanan iğrençliklere sert tepki

Portakal, programla alakalı bir haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." ifadelerini kullandı.