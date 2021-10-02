SON DAKİKA: Türkiye'den İngiltere kararı! Turistler için PCR testi şartı kaldırıldı
Son dakika haberine göre; Türkiye, iki koronavirüs (Kovid-19) aşısını tamamlamış İngiliz turistler için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.
Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık yolcularını iki aşısını da yaptırmış olması veya 72 saat önce alınan PCR negatif testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi veya Covid-19'u atlattığını dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli.
İNGİLTERE TÜRKİYE'Yİ "KIRMIZI" LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI
İngiltere, 22 Eylül'de verdiği kararla Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmıştı.
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