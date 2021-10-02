SON DAKİKA: Türkiye’den İngiltere kararı! Turistler için PCR testi şartı kaldırıldı

Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık yolcularını iki aşısını da yaptırmış olması veya 72 saat önce alınan PCR negatif testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi veya Covid-19'u atlattığını dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli.