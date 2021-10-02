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SON DAKİKA: Türkiye'den İngiltere kararı! Turistler için PCR testi şartı kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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SON DAKİKA: Türkiye’den İngiltere kararı! Turistler için PCR testi şartı kaldırıldı

Son dakika haberine göre; Türkiye, iki koronavirüs (Kovid-19) aşısını tamamlamış İngiliz turistler için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

SON DAKİKA: Türkiye, 2 doz corona virüs (Covid-19) aşısını olan İngiliz turistler için PCR testi şartını kaldırdı.

Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık yolcularını iki aşısını da yaptırmış olması veya 72 saat önce alınan PCR negatif testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi veya Covid-19'u atlattığını dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli.

İNGİLTERE TÜRKİYE'Yİ "KIRMIZI" LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

İngiltere, 22 Eylül'de verdiği kararla Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmıştı.

Karardan sonra Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında artış yaşanmıştı.

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