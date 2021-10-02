Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Demokrat Birliği heyetini kabulü sonrasında son dakika açıklamaları

AŞININ ETKİSİYLE ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Konuşmasına, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan, çaba harcayan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, bugün daha çok konuklarını dinlemek ve meselelerini, sıkıntılarını karşılıklı değerlendirmek arzusunda olduğunu söyledi.

Ancak buna geçmeden önce kritik bazı hususlara değinmek istediğini dile getiren Erdoğan, "İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor." diye konuştu.