Her yerde aranan FETÖ şüphelisi Manisa’da yakalandı!

Firari FETÖ şüphelisinin, İzmir'den otomobili ile Manisa'nın Kula ilçesine doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. İzmir-Ankara D-300 kara yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., gözaltına alındı. Üzerinde sahte ehliyet bulunan M.A.'nın, Türk Silah Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.