Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD son depremler açıklaması! Nerede deprem oldu?
Son dakika... Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 24.85 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası başta Muğla olmak üzere Antalya ve İzmir'de de sarsıntı hissedildi. Bu gelişmelerin ardından depremin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte 2 Ekim 2021 AFAD son depremler listesi...
Muğla'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Saat 10.45'te yerin 24.85 kilometre altında gerçekleşen depremin Merkez üssü Akdeniz, 65.98 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.22 km. Marmaris (Muğla) olarak açıklandı.
Deprem merkez üssü;
SON DEPREMLER (2 EKİM 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.02 10:45:38 35.3483 27.7600 13.8 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ İlksel
2021.10.02 10:24:33 37.9048 27.1645 6.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 10:15:32 37.8687 27.0833 4.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 09:11:42 36.4737 27.1847 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 08:56:24 36.4670 27.1137 4.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 07:24:12 38.8012 40.3440 5.0 -.- 2.5 -.- GEMTEPE-PALU (ELAZIG) İlksel
2021.10.02 06:38:00 39.2570 41.6767 7.0 -.- 2.3 -.- AKGOZE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.10.02 06:29:44 39.2485 41.6953 6.4 -.- 2.4 -.- BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.10.02 06:23:03 36.4925 27.1287 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 05:57:11 36.4403 27.2060 8.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 05:22:21 39.4232 26.2767 4.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 05:19:48 36.3677 27.1208 8.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 05:17:20 36.4535 27.2172 22.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:42:48 36.4797 27.2575 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:41:18 36.5262 27.4523 5.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:33:24 36.4567 27.1927 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:29:52 38.4483 38.9723 5.3 -.- 1.7 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.10.02 04:26:41 39.9980 27.4092 6.4 -.- 1.7 -.- BALLICAY-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2021.10.02 04:08:41 36.5762 27.4113 6.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 03:59:07 36.4585 27.2093 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 03:05:21 36.5642 27.4858 2.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 02:44:09 38.1785 27.4092 8.6 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2021.10.02 02:42:41 37.8937 26.9297 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 02:35:34 35.8378 30.9422 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.02 02:33:48 37.8795 27.1533 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 02:17:43 39.3632 25.6142 8.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.02 01:48:23 39.1255 36.0590 9.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.10.02 01:22:52 37.7013 29.3763 5.9 -.- 1.2 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.10.02 01:20:00 36.4850 27.2303 15.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 01:18:21 39.1087 36.0840 5.3 -.- 1.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.10.02 00:54:09 40.2035 31.8528 5.0 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.02 00:27:44 37.0820 28.3087 18.4 -.- 0.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
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