Son dakika: Muğla’da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD son depremler açıklaması! Nerede deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Saat 10.45'te yerin 24.85 kilometre altında gerçekleşen depremin Merkez üssü Akdeniz, 65.98 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.22 km. Marmaris (Muğla) olarak açıklandı.

Deprem merkez üssü;

SON DEPREMLER (2 EKİM 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.02 10:45:38 35.3483 27.7600 13.8 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ İlksel

2021.10.02 10:24:33 37.9048 27.1645 6.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel