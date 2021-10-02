Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bölgesinde sözü dinlenen bir Türkiye var

Oktay, "Dünyada lideriyle birlikte sözü dinlenen yanında dimdik durduğumuz ve onun da dimdik durduğu, dünyaya karşı dimdik durduğu ve Dünya 5'ten büyük dediği, meydan okuduğu lideriyle dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var. Türkiye'nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işleyemeyeceği bir Türkiye var, bir lider var Recep Tayyip Erdoğan. Ve bizler de onun yol arkadaşlarıyız" dedi.

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