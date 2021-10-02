CHP’li Eren Erdem akıl sınırlarını zorladı! İşte hizmet üretemeyen İBB’nin geldiği son nokta

İSİM DEĞİŞTİRİP YALAN ÜZERİNE AÇILIŞ YAPTILAR

Yine AK Parti dönemine yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı projesine çöken mevcut İBB yönetimi, utanmadan bir de "imara değil halka açıyoruz" diyerek açılış yapmıştı. Halbuki Kent Ormanı hiç zaman imara açılmadı. Sarıyer'deki Hacı Osman Korusu'nun adı değiştirilerek açılışı yapıldı.

İmamoğlu yine, o dönem AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayında anlattığı "Yeşil Ağ" projesini de çökmüştü.