CHP'li Eren Erdem akıl sınırlarını zorladı! İşte hizmet üretemeyen İBB'nin geldiği son nokta
CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana megakentin sorunlarını çözmek için projeler üretmek yerine, AK Parti'nin projelerine adeta çökmeye çalıştı. AK Parti'nin İstanbul'un hayat şartlarını yukarıya çekme adına geliştirdiği projlerini kendilerine mal etmeye çalışan CHP'li yönetim, olayı başka bir noktaya daha taşıdı. CHP'li Eren Erdem, 2000 yılında yapılan Taksim metrosunu sanki Ekrem İmamoğlu yapmış göstermeye kalktı. İstanbul'a hizmet üretemeyen kısır belediyecilik anlayışı, İmamoğlu'nun son şovuyla kamuoyundan oldukça sert tepki aldı.
CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metroda yürüdüğü sırada çekilen görüntüleri hakkında komik bir yorumda bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan o görüntüleri paylaşan Erdem, "İstanbul'un altını oydu, delik deşik yaptı; metro yapma rekoru kırdı. Şimdi de, koruma ordusuz o metrolarla geziyor. Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" ifadelerini kullandı.
O METRO 2000 YILINDA YAPILDI
Eren Erdem'in İmamoğlu'nu öveceğim diye başka hükümetin yaptığı projeye çökme çabası ise boşa çıktı. Zira birçok kullanıcı, Erdem'in paylaşımının altına gerçekleri yazdı.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da CHP'li ismin tweetini alıntılayarak, "İmamoğlu'nun yürüdüğü metro istasyonu Taksim. 17 Eylül 2000 tarihinde açıldı. Fazilet Partisi vardı o zaman. AK Parti icraatlarına çökme çabalarına alışmıştık, arkadaşlar önceki dönemlere de dadanmaya başladılar. Bu saçmalıkları çok gündem etmek istemiyorum ama yani artık bu Eren Erdem'in yazdığına ne isim konur bilmiyorum. Propaganda desen, böyle saçma propaganda olmaz, pişkinlik desen hafif kalır. Kitlelerinin ve tüm Türkiye'nin aklıyla alay ediyorlar resmen" dedi.
İŞTE CHP'Lİ İBB'NİN KENDİNE MAL ETMEYE ÇALIŞTIĞI AK PARTİ PROJELERİ
Mevcut İBB yönetimi daha önce, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin restorasyon çalışması ve Formula 1 pistinin yenilenmesi projelerine çökmeye çalışmıştı. Hatta Ulaştırma Bakanlığı, bu gelişmeler sonrası metro ağlarının logosunu değiştirmişti.
AK PARTİ'NİN BAŞLATTIĞI PROJELERE "HAYALİ" DEYİP AK PARTİ PROJELERİNİ AÇTI
Yapımına 2017 senesinde yani AK Parti döneminde başlanılan Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne de çöken İmamoğlu, "Biz çözüm üretiyor, hayali projelere İstanbul'u teslim etmiyoruz. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırıyoruz. İstanbul'un su ihtiyacının %65'i bu tesisten karşılanacak ve şehrin en büyük arıtma tesisi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
İSİM DEĞİŞTİRİP YALAN ÜZERİNE AÇILIŞ YAPTILAR
Yine AK Parti dönemine yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı projesine çöken mevcut İBB yönetimi, utanmadan bir de "imara değil halka açıyoruz" diyerek açılış yapmıştı. Halbuki Kent Ormanı hiç zaman imara açılmadı. Sarıyer'deki Hacı Osman Korusu'nun adı değiştirilerek açılışı yapıldı.
İmamoğlu yine, o dönem AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayında anlattığı "Yeşil Ağ" projesini de çökmüştü.
İHALESİ 2018'DE YAPILAN PROJEYE DE ÇÖKTÜLER
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıs Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'te biriken çamurun çıkartılmasıyla ilgili projeyi, kendi döneminde yapılmış gibi sunulmasına tepki göstermişti. Birpınar, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Haliç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde yapılan çalışmaları özetledikten sonra 2004 yılından sonra yapılan çalışmaları anlatmıştı.
İBB'nin 2017 yılında 1 adet Çamur tarama gemisi 1 adet amfibi tarama aracı, 2 adet çamur taşıma gemisi alarak, Haliç başta olmak üzere dere ve deniz temizleme araç envanterini güçlendirdiğini vurgulayan Birpınar, Haliç'ten çıkan dip çamuru susuzlaştırma tesisi için özetle şunları söylemişti:
"Tesis için ilk adımlar 2018 yılında atıldı. 03 Aralık 2018 tarihinde ihale yapılmış, yüklenici İBB iştiraki İSTAÇ olmuştur. İSKİ 2018 faaliyet raporunda da yer alan projenin ihale ve sözleşmesi bitmiş, işe başlanılmıştır.
Şimdi sormak istiyoruz, Haliç'in temizlenmesinden can suyu verilmesine kadar onlarca iş yapılmış, 750 milyon doları aşan yatırımlar hayata geçirilmişken, nasıl olur da Haliç için hiçbir şey yapılmamış, binlerce ton çamur biriktirilmiş' denilebiliyor.
İhalesi, projesi, sözleşmesi 2018 yılında bitmiş, yüklenici belirlenerek işe başlanmış olan 'Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi' projesi için; nasıl olur da kendi geliştirdiğiniz, ürettiğiniz bir projeymiş gibi lanse ediyorsunuz?
Çok değil, 6 ay önce uyarmıştık. 'Haliç tekrar kokulara boğulmasın' demiş, bunun için yapılan yatırımlara destek olun çağrısında bulunmuştuk. Çünkü; 'Çevreyi siyaset üstü görüyor, Çevreye yapılan yatırımları önleyici hekimlik' olarak değerlendiriyoruz.
Çağrımızı bir kez daha yineliyoruz; gelin, Kağıthane'deki ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini tekrar değerlendirin. Hayırlı işlerin karşısında değil, yanında olmak yakışır"
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