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Sağlık personelinden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Meclis'ten geçti İmamoğlu veto etti

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, Meclis'ten geçen 'toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanım'ı veto eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları İmamoğlu'na ithafen ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 15:18
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Sağlık personelinden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na sert tepki! Meclis’ten geçti İmamoğlu veto etti

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto etmesi kararını Saraçhane'de bulunan İBB Binası önünde protesto etti.

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Sağlık personelinden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na sert tepki! Meclis’ten geçti İmamoğlu veto etti

Ellerinde pankartlar ve dövizlerle slogan atan grup daha sonra basın açıklamasında bulundu.

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Sağlık personelinden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na sert tepki! Meclis’ten geçti İmamoğlu veto etti

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Cener, "Sözlerime başlamadan önce başla sağlık çalışanlarımız olmak üzere iki yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanları askerler, polisler gibi görünen bir düşmana karşı değil ama görünmeyen bir düşmana karşı göğüs göğüsse mücadeleye devam ediyor." dedi.

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Sağlık personelinden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na sert tepki! Meclis’ten geçti İmamoğlu veto etti

İstanbul Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cener sözlerine şöyle devam etti;

"Hastanelerde, 112 ambulanslarında, 24 saatlik ve 36 saatlik nöbet tutuyorlar. Çalışan sayısına göre Avrupa ülkelerine kıyasla 4 kişinin ancak yapabileceği işleri ek başlarına yapıyorlar. Huzur evlerinde günlerce kesintisiz evlerine bile gitmeden karantina nöbetleri tutuyorlar. Ancak bildiğiniz, gördüğünüz ve bizzat yaşadığınız üzere salgın 31 Haziran'da sona ermedi. Ama maalesef İBB tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz toplu taşıma ve oto park hizmeti sona erdi. Soruyoruz, salgın etkisini kaybetti mi ? Hayır. "

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Sağlık personelinden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na sert tepki! Meclis’ten geçti İmamoğlu veto etti

"Her gün yüzlerce vatandaşımız bu acımasız hastalığın pençesinde can veriyor mu ? Evet. O halde buradan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye Meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği 'Ücretiz uygulamaya devam' etsin teklifini reddetme gerekçeniz olan 'Pandemi bitti' argümanını size kim söylettiriyor. İlk başta kendi öneriniz olan teklifin devamını defalarca veto etmenize sebep olan nedir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu pandemi bitti argümanını neye dayandırıyor anlayabilmiş değiliz. "