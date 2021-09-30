30 Eylül 2021, Perşembe
Sağlık personelinden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Meclis'ten geçti İmamoğlu veto etti
İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, Meclis'ten geçen 'toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanım'ı veto eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları İmamoğlu'na ithafen ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 15:18
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