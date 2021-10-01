Orman yasakları kalktı mı? 2-3 Ekim İstanbul ve Ankara'da mangal yapmak yasak mı? Piknik alanlarında...
Ormanlara giriş yasağı bitti mi? Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar ormanlara giriş yasağının biteceği tarihi araştırıyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları sonrası bazı tedbirler alınmış ve ormanlara geçici süreliğine giriş yasağı getirilmişti. İstanul ve Ankara'da mangal yapmanın yasak olup olmadığı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki, orman yasakları kalktı mı? 2-3 Ekim İstanbul ve Ankara'da mangal yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? İşte cevaplar...
Orman yasakları kalktı mı? 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Türkiye'de birçok ilde etkili oldu ve yaklaşık iki hafta sürdü. Özverili çalışmalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birkaç ilde ormanlara giriş yasaklandı. Bu hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar ormanlara giriş yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, orman yasakları kalktı mı? 2-3 Ekim İstanbul ve Ankara'da mangal yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? İşte haberin detayları...
ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI MI?
İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği tarafından ormanlara giriş yasağı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Valilik açıklamaları sonrası "Ormanlara giriş serbest mi", "Mangal yapmak yasak mı?" soruları yanıt buldu. İşte son açıklamalar:
ANKARA'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
Ankara Valiliği'nin 15 Eylül'de yayımladığı duyuruda, "1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına geçilmesinin ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunu arttırması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla ilgi yazımız ile 05.08.2021 - 15.09.2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan kararlar, 01 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." denilmişti.
Buna göre, Ankara'da 01 Ekim'den itibaren ormanlara giriş serbest olacak.
İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirilmişti. Bu tarihten itibaren ormanlara giriş serbest.
Valilik açıklamasında, milli servet olan ormanların korunması için bazı kararlar alındığı belirtilerek şunlar kaydedilmişti:
"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."
Açıklamada, Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde ormanlara girişin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır. Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır." denilmişti.
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