Orman yasakları kalktı mı? 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Türkiye'de birçok ilde etkili oldu ve yaklaşık iki hafta sürdü. Özverili çalışmalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birkaç ilde ormanlara giriş yasaklandı. Bu hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar ormanlara giriş yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, orman yasakları kalktı mı? 2-3 Ekim İstanbul ve Ankara'da mangal yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? İşte haberin detayları...

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği tarafından ormanlara giriş yasağı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Valilik açıklamaları sonrası "Ormanlara giriş serbest mi", "Mangal yapmak yasak mı?" soruları yanıt buldu. İşte son açıklamalar: