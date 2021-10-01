01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hafta sonu öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Hafta sonu öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
ABONE OL
Hafta sonu öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu

Son dakika haberi... İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına geldi. Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.30 itibarıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.

Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA