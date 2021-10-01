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Son dakika: Hudut birlikleri teröristlere geçit vermedi! 4 terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Son dakika: Hudut birlikleri teröristlere geçit vermedi! 4 terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, hudutlardaki terörle mücadele operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlardaki terörle mücadele operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi Twitter yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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