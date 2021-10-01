Türk Tabipler Birliği, kadın programında göbek atan bir hekim hakkında disiplin cezası verilmesini istemiş.

Hanımefendi mesleğin itibarıyla oynuyormuş.

Görüntüleri izledim. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat mesleğin onuruyla falan değil bildiğiniz Seda Sayan'la oynuyordu.

Kaldı ki mesleğin itibarıyla kimin oynadığını pandemide daha iyi anladık.

Söylemeye gerek var mı?

Hastanelerin kapısına "aşızsızlar giremez" uyarıları asıldığında, yani açıkça hasta seçildiğinde "Ama hipokrat..." bile diyemeyen kimdi?

Ya da ilaç mümessili "doktorlar" reklamlarda boy gösterirken susan..? Hastalarına, sağlık bakanlığının, akademinin ve DSÖ'nün talimatları dışında şifa arayan değerli hekimlerimizi cezalandıran, susturan faşistler?

Faşist dedim de alakasız şekilde aklıma geldi...



Meslek hayatı boyunca sırtını dayadığı darbeci harbiyeliler duman olunca pandemide şansını tıbbiyede deneyen Fatih Altaylı da Banu Hanım'a destek çıkmış.

"Hekimler eğlenemez mi? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız" diye özgürlükçü pozları kesiyor...

Tabii Habertürk'ten evde dans ettiği görüntüleri paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu durur mu... Yapıştırıyor cevabı:

"E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunmamı isteyen?"

Evet, Fatih Bey okurunun böyle mantıki çelişkileri önemsemeyeceğini bildiği için rahat hareket ediyor...

Cümbüşe dalmadan edemeyen Ahmet Hakan'sa mazisinin elini kolunu bağladığını hatırlatarak adeta "yerim dar yoksa..." diyor.

Dün hekim hanımla birlikte gerdan kırdığı yazısının altına şu ibretlik notu düşmüştü:

"Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum."

Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?

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MARKET ZİNCİRİ Mİ SAADET ZİNCİRİ Mİ?

Kahraman bakkalın süpermarkete karşı mücadelesinde safım belli.

Zira fahiş fiyat tartışmalarında gözlerin çevrildiği market zincirleri piyasada tekel haline gelmiş durumda.

Bakkal bir yandan da serbest piyasada diğer bakkalla rekabet ederken, süpermarket zincirlerinin arasında "muazzam bir uyum" var.



Ne tüketiciyi çekmek için bir indirim yarışına ne de bölge mücadelesine tanık oluyoruz.

Sanki temel çelişki olan, herkesin neyi kaçtan satacağı hususunda aralarında anlaşmışlar.

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İLHAN KESİCİ ARADAN SIYRILIRSA ŞAŞIRMAYIN

İçeride ve uluslararası siyasette bir marka olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına 2023'te çıkartılacak adaya kimin karar vereceğini hepimizi biliyoruz...

Kendileri de gizlemiyorlar. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gibi açık açık "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" diyorlar.

Şu an için okyanus ötesinin "aradığı profili" en iyi analiz eden isimse kuşkusuz Mansur Yavaş.



Yavaş adeta ölü taklidi yaparak hiçbir tartışmada adının geçmemesine özen gösteriyor. Mümkün olduğunca adını unutturmaya çalışıyor.

Herkes dalga geçiyor ama tabloya bakınca bu kez de adı "olmaz ya neyse aday adayı" olarak geçen İlhan Kesici'nin şansının sanıldığı kadar az olmadığını düşünüyorum.

Küreselciler karizmatik liderler karşısında düşük profilli, silik karakterleri çıkartma taktiğinin tuttuğunu deneyerek gördüler. Hem yönetilmeleri de kolay.

Trump gibi bir markanın karşısına şu an ülkeyi fiilen yöneten Kamala Harris'i değil, Biden gibi Kesici'nin renksizliğini andıran birini çıkartarak sonuç almayı başardılar.