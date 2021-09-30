Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Çorum'da deprem... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13.91 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin merkez üssü Çorum Merkez olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 30 Eylül son depremler listesi...
Çorum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'da 3.7 deprem meydana geldi.
Saat 16.20'de yerin 13.91 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Çorum deprem merkez üssü;
SON DEPREMLER (30 EYLÜL 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.30 16:20:41 40.4512 35.0042 5.0 -.- 3.6 3.7 SEKERBEY-(CORUM) İlksel
2021.09.30 16:17:10 36.4470 27.2270 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 15:47:01 38.0845 38.0715 5.0 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2021.09.30 15:29:30 36.3340 25.4342 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.30 15:23:17 39.5910 26.0948 10.5 -.- 2.2 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.09.30 14:37:12 36.6302 27.4568 7.4 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.09.30 14:25:55 36.5762 27.3900 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 14:16:42 39.1375 36.0417 6.8 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.09.30 13:31:09 36.5233 27.2958 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 13:29:59 36.4992 27.1600 2.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 13:28:26 37.9003 27.2235 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.30 13:24:38 35.3805 25.2937 4.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 13:24:38 40.8443 28.6497 9.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.09.30 12:36:25 36.4097 27.2603 9.3 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 12:28:43 36.4262 27.0730 3.1 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 12:18:13 36.4380 27.1700 15.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 11:58:03 36.4875 27.1340 3.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 11:41:02 36.4147 27.2547 15.9 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.09.30 11:41:02)
2021.09.30 11:40:29 36.4697 27.1818 15.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 11:28:19 35.0833 25.2197 8.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 11:24:50 37.8540 27.0242 19.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.30 10:56:22 36.4472 27.2773 21.8 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 10:29:12 36.4037 27.2477 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 10:14:35 38.9948 30.2347 2.3 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.30 09:58:23 36.4665 27.2143 8.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 09:53:25 38.6688 43.2120 5.2 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2021.09.30 09:31:38 37.8823 29.3497 0.0 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.09.30 09:25:33 36.4390 27.1433 12.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 08:42:32 35.0820 25.1868 5.0 -.- 3.5 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 08:36:47 35.1838 25.2737 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 08:35:22 36.2418 26.9697 7.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.30 08:00:26 36.5172 27.3303 2.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 07:54:19 36.5693 27.4620 7.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 07:43:29 36.4422 27.2398 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 07:37:32 36.5988 27.3840 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.30 07:28:18 36.5423 27.0992 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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