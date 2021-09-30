Çorum’da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Çorum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'da 3.7 deprem meydana geldi.

Saat 16.20'de yerin 13.91 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Çorum deprem merkez üssü;