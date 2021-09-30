Son dakika | TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359. Şentop ayrıca "Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir." dedi.

Şentop erken seçim iddiaları hakkında da "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de." ifadelerini kullandı.