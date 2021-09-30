Ulaşımda yeni dönem hazırlığı! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin de "Paris İklim Anlaşmasını" onaylayacağı açıklamasının ardından eylem planları hazırlanmaya başlandı. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerden en fazla etkilenen sektör ise ulaşım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımı 1.1 trilyon lirayı aştı" dedi.
Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için tüm dünya Paris İklim Anlaşmasının hızla tüm ülkeler tarafından uygulanmasını tartışmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de "Paris İklim Anlaşmasını" onaylayacağı açıkladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenlemeye başladı. Bu çerçevede eylem planları hazırlanıyor.
NE KADAR HARCANDI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımı 1.1 trilyon lirayı aştı" dedi.
KARAYOLLARINA AYAR
İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerden en fazla etkilenen sektör ise ulaşım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iklim değişikliğine paralel olarak karayolları yapıların gözden geçirildiğini belirterek, şöyle dedi:
"Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yer alan yolların kesiştiği kuru dere, sulu dere ve her türlü sel oluşturabilecek alanlarda gelebilecek feyezan debilerini hesaplanarak uygun enine geçişler (menfez ve köprü) tasarlanmaktadır. İklim değişikliği ve artan sıcaklık sebepli feyezan riskleri için menfez ve köprü ebatlarımızda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır."
DEMİRYOLU DA YENİ DÖNEME GÖRE
Karaismailoğlu, demiryolu projeleri yapılırken de iklim değişikliğinin dikkate alındığının altını çizdi ve "Proje hazırlanırken hidrolik-hidrolojik hesaplamalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından yayınlanan güncel veriler dikkate alınmaktadır" dedi.
Karaismailoğlu, tren seferlerinde de hava durumunun dikkate alındığı mesajı vererek, "Muhtemel bir aksaklık durumunda yolcularımızın güvenli bir şekilde seyahatinin sağlanacağı aktarma seçeneği uygulanmaktadır" mesajı verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
- YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?
- Telefonda KDV indirimi son dakika! Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu KDV son durum!
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı PBS 2021 2. dönem atama sonuçları nereden öğrenilir?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
- 10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...
- %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veriliyor! Başvurana anında veriliyor
- İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 MEB Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?
- Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
- Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?