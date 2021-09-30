Ulaşımda yeni dönem hazırlığı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor

Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için tüm dünya Paris İklim Anlaşmasının hızla tüm ülkeler tarafından uygulanmasını tartışmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de "Paris İklim Anlaşmasını" onaylayacağı açıkladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenlemeye başladı. Bu çerçevede eylem planları hazırlanıyor.

NE KADAR HARCANDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımı 1.1 trilyon lirayı aştı" dedi.