Son dakika: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışanlara bir kez daha fırsat verilmedi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK üyesi toplam 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.