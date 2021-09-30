Son dakika: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışanlara bir kez daha fırsat verilmedi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK üyesi toplam 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.