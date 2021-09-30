DEAŞ'ın sözde emirlik oyunu mahkemede ifşa oldu!
Adana'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan birinin, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in emirliğini illere tebliğ eden ve ona biat etmeleri isteyen kişi olduğu ortaya çıktı.
Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyonda tutuklanmasından sonra dağılma sürecine giren Yamaçlı Grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduklarını belirledi.
Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 14 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 23 Eylül sabahı Adana ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Firari 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yardımcısı Resul B.'nin de bulunduğu öğrenildi. Resul B.'nin, Yamaçlı Grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde evlendirme yaptığı, Suriye'deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı belirtildi.
Ayrıca Resul B.'nin daha önce Özden'in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt mensuplarını Yamaçlı Grubuna bağlamaya çalıştığı, Özden'in Türkiye emiri olduğunu tebliğ ettiği, bu faaliyetini halen yürüttüğü de öne sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu öğrenilen Resul B.'nin, ifadesinde Mahmut Özden'i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
- YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?
- Telefonda KDV indirimi son dakika! Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu KDV son durum!
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı PBS 2021 2. dönem atama sonuçları nereden öğrenilir?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
- 10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...
- %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veriliyor! Başvurana anında veriliyor
- İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 MEB Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?
- Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
- Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?