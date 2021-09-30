DEAŞ’ın sözde emirlik oyunu mahkemede ifşa oldu!

Ayrıca Resul B.'nin daha önce Özden'in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt mensuplarını Yamaçlı Grubuna bağlamaya çalıştığı, Özden'in Türkiye emiri olduğunu tebliğ ettiği, bu faaliyetini halen yürüttüğü de öne sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu öğrenilen Resul B.'nin, ifadesinde Mahmut Özden'i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.