İstanbul CHP’li İmamoğlu’nun umrunda değil! New York’ta yeni karargah: Karanlık Oda

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "İmamoğlu New York'ta temsilcilik mi açıyor?" adlı yazısı:

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakan olacağım" bombası bir süre Millet İttifakı'nı gündemde tutar ama o ittifakı yaralayacağı da çok açık. En başta da CHP'yi... Çünkü Akşener'in ortaya attığı bomba basit bir bomba değil, tahrip gücü yüksek ve öldürmese de kalıcı hasar bırakacak cinsten.

Yara henüz sıcak olduğu için CHP bunu fark etmiş değil. Büyük ihtimalle de fark ettiklerinde iş işten geçmiş olacak. Çünkü Akşener'in İmamoğlu hesabı, CHP'nin daha doğrusu bazı CHP'lilerin hesabını altüst ediyor.

Önceki gün bunun ipuçlarını yazdım. Önümüzdeki günlerde de Millet İttifakı liderlerinin bir araya gelip yeni yol haritasını görüşeceği söyleniyor.

Akşener bu toplantılara hazırlık için İmamoğlu'nun önünü açan bombayı patlattı. Kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduklarında kazanamayacaklarını ayrıca Başbakan olma hayalinin de sadece bir "oyalama" taktiği olduğunu, gerçekleşmeyeceğini iyi biliyor.