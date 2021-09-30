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Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ve beraberindekileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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