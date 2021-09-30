Bölücü propagandaya geçit yok! AYM’den tokat gibi yanıt

Şoförü olduğu halk otobüsünde bölücü terör örgütünün propagandasını içeren müzik açan ve yolcuların da duyabileceği şekilde yüksek sesle dinleyen Kadri Pervane, otobüste yolcu olarak bulunan bir polis memuru tarafından uyarılmasına rağmen müziği dinlemeye devam etti. Polis memurunun 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunması üzerine otobüs şoförü Kadri Pervane, "Kime şikayet ediyorsan et, bana senin devletin bir şey yapamaz" diyerek polis memurunu araçtan indirmeye çalıştı.