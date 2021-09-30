30 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eskişehir'de bir DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de bir DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2021
ABONE OL
Eskişehir’de bir DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu T.E. (32) saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA