Artvin Valiliğinden kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin açıklama
Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında, "Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
SON DAKİKA: Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir...
...Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
- Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…
- FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?
- Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?
- Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
- Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
- 1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…
- Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
- Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL?
- Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?
- Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?