Son dakika: Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu
GÜNDEM ahaber.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in, atış eğitimlerinde hedefleri tam isabetle vurarak imha ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "3'üncü Ordu Komutanlığı, 'Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış' eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti" denildi.
3'üncü Ordu Komutanlığımız, "Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış" eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/zYMbaAnDe0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2021
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğralar;