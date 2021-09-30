Son dakika: Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "3'üncü Ordu Komutanlığı, 'Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış' eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti" denildi.

3'üncü Ordu Komutanlığımız, "Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış" eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/zYMbaAnDe0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2021



Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğralar;