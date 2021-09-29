Mimarlar Odası’ndan bir skandal daha: PKK’nın yayın organına ödül verdiler!



Fotoğrafta: Terör örgütü PKK'nın kanalı Jin TV'de PKK/YPG'li bir terörist



PKK'NIN YAYIN ORGANI

Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.