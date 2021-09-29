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Mimarlar Odası'ndan bir skandal daha: PKK'nın yayın organına ödül verdiler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Mimarlar Odası’ndan bir skandal daha: PKK’nın yayın organına ödül verdiler!

Türkiye'nin menfaatine olacak projelere muhalefet eden, görevleri olmadığı halde gündemdeki ilgili veya ilgisiz konularla ilgili taraflı açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası'ndan büyük skandal! Mimar Emre Madran anısına Mimarlar Odası tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Basın Ödülleri' töreninde terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' ödülü verildi. Mimarlar Odası'nın bu skandal hamlesi sadece mega projelerin değil Türkiye'nin de karşısında olduklarını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği mega projelere muhalefet edip her fırsatta karşısında duran Mimarlar Odası, PKK kanalına ödül verdi.


Fotoğrafta: Terör örgütü PKK'nın kanalı Jin TV'de PKK/YPG'li bir terörist

PKK'NIN YAYIN ORGANI
Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.


Fotoğrafta: Mimarlar Odası'nın ödüllendirdiği Jin TV'de Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'na yer verildi

'EKOLOJİ' İÇİN VERİLMİŞ
Yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi.



Fotoğrafta: PKK/YPG'li bir teröristin Jin TV'ye verdiği röportaj

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