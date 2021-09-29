TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor! 23 yıl sonra bir ilk
Türkiye Büyük Millet Meclisi 75 günlük aranın ardından yeni yasama yılına 1 Ekim'de gerçekleştirilecek özel oturumla başlayacak. Meclis'in açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak. Pandemi nedeniyle bu yıl açılış resepsiyonu yapılmayacak. Öte yandan TBMM TV altyapısı ve Meclis'in tüm elektronik aksamları sil baştan değiştirildi. Vekillerin sıralarındaki elektronik oylama sistemi de 23 yıl sonra çağın gerektiği şekilde düzenlendi bilgisayar ve şarj üniteleri yerleştirildi.
TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilendi.
Çalışmalarına 17 Temmuz'da ara veren Meclis, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
TBMM Genel Kurul Salonu'nda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi.
TBMM'nin tüm elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis'te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.
1998'den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi.
Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu.
Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu.
23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacak.
TBMM TV YENİ DÖNEMDE HD KALİTESİNDE YAYIN YAPACAK
Meclis'te yürütülen tüm çalışmaları kamuoyuna aktaran TBMM TV de yeni yasama yılına tamamen yenilenen teknik altyapısıyla girecek.
Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak.
Meclis Başkanlık Divanı'nın sağ ve soluna, görüşmelerin canlı aktarılacağı iki led ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak.
Ses sistemi de tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Genel Kurul Salonu'nun basın locası altındaki bölümde, teknik uzmanların bulunduğu kontrol odası oluşturuldu.
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