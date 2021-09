Yunanistan’dan eşine rastlanmamış zulüm! Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar

Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alan Yunanistan, mültecilere karşı insanlık dışı tavrını her gün sertleştiriyor. Daha önce sınır kapısında bir göçmenleri silahla vurup öldüren Yunanistan, dün de gözaltına alıp darp ettiği üç göçmeni denizde ölüme terk etti.

5 GÜNDE İKİ BENZER OLAY

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri iterek doğrudan denize attığına yönelik iddialara 5 gün içinde bir yenisi eklendi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde 18 Eylül'de bulunan ve Yunan Sahil Güvenlik görevlilerince Ege Denizi'nin ortasına atıldıklarını iddia eden Kamerun uyruklu bir düzensiz göçmenin, yüzerek kıyıya çıkmayı başardığını ancak beraberindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemesinin ardından 23 Eylül'de de benzer bir olayın yaşandığı belirlendi.

ÇEKİÇLE BİR SAAT BOYUNCA KAFAMA VURDULAR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı bölgede Yemen uyruklu bir kişiyi tespit etti. İfadesi alınan düzensiz göçmen, kamp alanında yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti: "Gece olduğunda, maskeli ve tamamen örtülü şekilde giyinmiş 2 kişi geldi. Bana şiddet uyguladılar. Bir tanesi çekiçle alnımın üstüne, bir tanesi kafama vurdu. Daha sonra Somali uyruklu 2 kişiyi getirdiler. Biri kadın, biri erkekti. Aynı işkenceyi onlara da yaptılar."

"YÜZME BİLMİYORLAR DEDİM DİNLEMEDİLER"

Yemenli göçmen, Yunan Sahil Güvenlik botuna bindiklerinde ise kendilerine can simidi verilmediğini, yakındaki bir başka gemiye götürdüklerini düşündüğünü ifade ederek şöyle devam etti: "Dalgalar çok yüksekti ve karaya 2,5 kilometre kala durdular. Orada, 'Bunları denize atın.' dediler. Ben onlardan rica ettim, yanımdaki erkek ve kadın yüzme bilmiyor, dedim. Kadın da bana aynı şekilde, yüzme bilmediğini söyledi. Göğsüme vurdular ve tutup denize attılar. Üzerimizde can yeleği de yoktu. Sabah olunca 150 metrelik sahil şeridi boyunca yürüdüm ve kadını gördüm, kadın yüz üstü yatıyordu, ölü gibi görünüyordu. Çok şükür Türk jandarma devriye arabasını gördüm. Yeniden doğduğumu düşündüm."

TÜRKİYE KURTARDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Ada ve Serçe Koyu açıklarındaki can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale açıklarında da 193 göçmen yakalandı. Seferihisar'da da 197'ü Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.