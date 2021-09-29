Görev yeri belgesi nasıl alınır? MEB görev yeri belgesi e-devlet sorgulama ekranı! Tayin yerleri…

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim.

Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.

"GEVŞEKLİK VAKA SAYILARINA YANSIYOR"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız." ifadelerini kullandı.