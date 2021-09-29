Görev yeri belgesi nasıl alınır? MEB görev yeri belgesi e-devlet sorgulama ekranı! Tayin yerleri…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika önemli açıklamalar geldi ve Görev yeri belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. MEB tayin yerlerinin öğrenilebileceğini duyurdu ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında görev alan personeller tayin yerlerini nereden ve nasıl öğrenebilecek? MEB görev yeri belgesi e-devlet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar…
Görev yeri belgesi nasıl alınır? MEB görev yeri belgesi e-devlet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görev alan personellerin tayin yerlerinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırmalar başladı. Peki görev yeri belgesini almak isteyenler bunu nereden yapabiliyor? İşte tüm bilgiler…
MEB GÖREV YERİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" ifadeleri kullanıldı.
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BİlİM KURULU TOPLANTISI SONRASINDA EĞİTİMLE İLGİLİ HANGİ KARARLAR ALINDI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aziz Vatandaşlarım,
Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi.
Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır."
YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK
Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim.
Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.
"GEVŞEKLİK VAKA SAYILARINA YANSIYOR"
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız." ifadelerini kullandı.
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