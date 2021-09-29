Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu’ndan öğrenci yurdu tartışmasına tablolu yanıt

Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Bunu yoğunluk olarak ifade edebilirim. BU yoğunluğu tüm kamu kurumları ile her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlandı. Özellikle büyükşehirlerde sorun var. İstanbul Ankara başta olmak üzere. İstanbul'da önümüzdeki günlerde devreye alacağımız yeni yurtlarımız var. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'de de.

İl il değişen durum söz konusu. Bakanlığımızın ilçe ilçe örgütlenmeleri var çok yakından süreci takip ediyoruz. 65 binden fazla çalışma arkadaşımız ile süreci takip edip yönetiyoruz.

"ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 70'E YAKINI YERLEŞTİ"

Şu an itibariyle 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bakınız bu rakam normal şartlarda pandemi öncesi süreçte 350 binlerde. Pandemiden kaynaklı bir yığılmanın söz konusu olarak bunu görüyoruz.

Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimiz var geçmiş yıllardan. Onlar kayıtlarını sildirmediği sürece kalmaya devam ediyorlar. Başvuruların Yüzde 70'ine yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Her geçen gün güncelliyoruz. Bizim yedek yerleştirmelerimiz var. Hafta boyu yıl boyu sürekli değişen bir oran söz konusu.

Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitime ara verdiler. Biz geçen sene başvuru almadık, bu sene hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfların

taleplerini aldık. Yani bu yıl 2'ye katlandı. 81 ilimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci Türkiye'nin güvencesi altında. Bakanlıklarımız ve valiliklerimiz iş birliği halinde. İllerde çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İl il ilçe ilçe yakın takibimiz var. Yeni bloklar, yeni kiralamalar yeni yatak kapasiteleri ile takip ediliyor. 10 gün içinde yüzde 70'i yerleştirdik. Pandemi koşullarını biliyorsunuz; insan hayatını etkilemediği bir alan yok.

AK Parti'nin genel politikası, gençlere güven ve onların her alanda desteklenmesi. Bizim tek derdimiz sadece barınma değil. Onların mutluluğu ve huzuru.

Kapasiteyi artırma çalışmalar devam ediyor. Ankara'da o tarihi siteler yurdunu inşa ettik. 10 gün sonra açılışını yapacağız.

Bizim şu an itibariyle yaptığımız yerleştirme 430 bin. 2019'daki talebin çok çok önündeyiz. Normal şartlardaki talebin çok önündeyiz. Pandemi sürecinin sanayisinden ekonomisine sosyal hayattan spora her şeyi ciddi bir şekilde etkiledi. Mevcut kapasiteyle ilgili durumu genişletmek durumunda kaldık.

Normalde 777 yurdumuz 775 bin kapasitemiz var. Anbean bu süreci yatırım ve üniversitelerin ihtiyacı anlamında bire bir olarak üniversitelerimizle iş birliği halindeyiz. Temel amacımız gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak.