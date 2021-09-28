MSB ASAL: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından askerlik yerleri ile ilgili açıklama geldi. Kasım 2021 sınıflandırma sonucuna göre, silahaltına alınacakları yerleri öğrenecek olan yükümlüler, MSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

KASIM 2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. MSB'den yayımlanan duyurunun detayları şu şekilde: