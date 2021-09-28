MSB ASAL: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçlarını bekleyen yükümlüler, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kasım 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından askerlik yerleri ile ilgili açıklama geldi. Kasım 2021 sınıflandırma sonucuna göre, silahaltına alınacakları yerleri öğrenecek olan yükümlüler, MSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
KASIM 2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. MSB'den yayımlanan duyurunun detayları şu şekilde:
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, NEREDEK AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
KASIM 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
1. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde
askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
|YÜKÜMLÜ
|SEVK TARİHLERİ
|KOVİD-19 TESTİNİN YAPILACAĞI VE SEVK BELGESİNİN ALINACAĞI TARİHLER
|Yedek Subay/Astsubay Adayları,
Erbaş/Er (1'inci Grup)
|25, 26 Ekim 2021
|25, 26 Ekim 2021
|Erbaş/Er (2'nci Grup)
|22, 23 Kasım 2021
|22, 23 Kasım 2021
|Erbaş/Er (3'üncü Grup)
|20, 21 Aralık 2021
|20, 21 Aralık 2021
6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren 3 günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,
f. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ
mahiyetindedir.
10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.
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- MSB ASAL: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
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