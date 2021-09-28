CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı! Odasına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafı asanları tehdit etmişti

Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

KÜSTAH TEHDİT

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" sözlerini kullanmıştı.