Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 5 ilde eşzamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iletişim dinlenmesi sonucu 3 yakalama gerçekleştirilerek 12 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 2863 sayılı Kanun kapsamında Roma Dönemi -Bizans Dönemi'ne ait olabileceği değerlendirilen 513 obje, 84 sikke ele geçirildi.
İstanbul'da Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.