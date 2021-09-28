Engin Karaaslan kimdir? Kırmızı bültenle aranan Engin Karaaslan kim?

Engin Karaaslan kimdir? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Engin Karaaslan'ı etkisi hale getirdi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi olan Engin Karaaslan, Güvenpark'ta düzenlenen terör saldırısında da yargılanmıştı.