Engin Karaaslan kimdir? Kırmızı bültenle aranan Engin Karaaslan kim?
Engin Karaaslan kimdir? MİT’in Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisi hale getirilen Engin Karaaslan’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Peki; Engin Karaaslan kimdir?
Engin Karaaslan kimdir? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Engin Karaaslan'ı etkisi hale getirdi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi olan Engin Karaaslan, Güvenpark'ta düzenlenen terör saldırısında da yargılanmıştı.
ENGİN KARAASLAN KİMDİR?
Terörist Engin Karaaslan Güvenpark terör saldırısında yargılanmıştı. PKK'lı terörist Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde 13 Mart 2016'da bomba yüklü aracı patlatarak kanlı bir eylem gerçekleştirilmişti.
İki teröristin parçalandığı saldırıda, durakta bekleyen vatandaşlardan 36'sı hayatını kaybetti, 344'ü ise yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan görevlendirilen üç savcının yürüttüğü soruşturma bir yıl sürmüştü.
Aralarında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali̇ Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 kişinin yer aldığı iddianame, 10 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin, Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosya ayrılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engin Karaaslan kimdir? Kırmızı bültenle aranan Engin Karaaslan kim?
- Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosunda kimler var? Beşiktaş’ta kim yok?
- Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi, şifresiz mi? 28 Eylül Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
- İŞKUR TYP kura sonuçları 28 Eylül! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?
- MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
- Polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?