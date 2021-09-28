2021-2022 Akademik Yılı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Yeniden yüz yüze eğitime başlayacak olan üniversiteler için 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni 5 Ekim'de yapılacak. Milyonlarca öğrencinin beklediği günde açılış Başkan Erdoğan yapacak. Öğrenciler yüz yüze eğitim heyecanı yaşıyor.
Yaklaşık 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime başlayan üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 Ekim Salı yapılması planlanıyor.
Derlenen bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelindeki 204 üniversitedeki 8 milyonun üzerinde öğrenci, 1,5 yıldır çevrim içi yürütülen derslerin ardından yüz yüze eğitim heyecanını yaşıyor.
2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 Ekim Salı günü yapılması planlanıyor.
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOVİD-19 ÖNLEMLERİi
Yeni akademik yılda üniversitelerdeki derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerde harmanlanmış (hibrit) eğitim uygulanabilecek.
Üniversitelerde salgın sürecinde sağlıklı kampüs uygulamalarını içeren ve YÖK, TSE ve Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl hazırlanan rehber de güncellendi.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok ders yapılmaması gibi kurallar da rehberde yer aldı.
2021-2022 akademik yılında sınavların yüz yüze yapılması esas olacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.
Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanılacak. Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe korunacak.
Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için de kurallara uygun düzenlemeler yapılacak.
KAMPÜSLERDE HES KODU TAKİBİ
Üniversite kampüslerinde öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel ile ilgili Kovid-19 verileri, HES kodu üzerinden takip edilecek. Üniversiteler, kendi öğretim elemanları, idari personel ve öğrencileriyle alakalı Kovid-19 aşı, risk, enfekte ya da karantina gibi durumlara ait dijital verileri Sağlık Bakanlığından takip edebilecek. Böylelikle üniversiteler, kendi öğrenci ve öğretim elemanı nüfusuyla ilgili salgının seyrini yakından izleyebilecek.
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