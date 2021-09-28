2021-2022 Akademik Yılı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok ders yapılmaması gibi kurallar da rehberde yer aldı.

2021-2022 akademik yılında sınavların yüz yüze yapılması esas olacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.