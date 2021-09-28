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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

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Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbulluları tedirgin eden bir tehlike var. Köprünün Ortaköy Viyadüğü'nden kopan parçalar, yaralanmalara ve maddi hasarlara neden oluyor. Problemin bununla sınırlı olmadığını belirten mahalle sakinleri, köprüden dökülen suların da evlerini bastığını söyledi.

Ortaköylüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden koparak düşen parçalar nedeniyle yıllardır tedirginlik yaşıyor. Üzerlerine her an taş parçası geleceği korkusuyla viyadük altından geçmek zorunda kalanlar, her seferinde yetkililere bildirmelerine rağmen soruna çözüm bulunamamasından şikayetçi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Vatandaşlar ayrıca, köprüden akan suların, güçlendirme çalışmalarının ardından yığıntı olarak bırakılan toprakta birikerek evlerini bastığını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

MAHALLE SAKİNİ KOLUNDAN YARALANDI

Çocukluğundan bu yana Ortaköy'de yaşadığını ifade eden Ahmet Yılmaz, "Bu taş buraya düşen ilk taş değil. Daha önce de 3-4 kere düştü. Buradaki bir arabanın üzerine de düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Bizim bir komşu köpek gezdiriyordu onun da koluna düştü. Allah göstermesin kafasına düşseydi hayatını kaybederdi. Bir ramazan bayramında bir komşumuzun misafirinin arabasının üzerine düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

EVLERİ SU BASIYOR

Problem sadece bu değil. İzolasyon olmadığı için su toplanıyor. Su aşağıya indiği için hem köprüyü mahvediyor hem de bu kenarlarda toprak toplanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Su onu indiriyor, evlerimizi su basıyor. Bunları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine söyledik hem partilere söyledik. Hepsi adım adım biliyorlar.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Kimse bir çözüm bulmadı. Köprüden gelen su bunlara neden oluyor. Su aşağıya indiği zaman toprağı da indiriyor bizim evlerimizi su basıyor. Köprü 50 yıllık köprü sadece ayakları tamir edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Bunlarda birçok problem meydana geliyor. Zincirleme bir problem, tek bir problem değil" diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Mahalle sakinlerinden Arman Bahçeli ise "İlgilenmiyor kimse, sular bile yukarıdan aşağıya geliyor. Yazık, insanlar arabalarını koyuyor. Çok yanlış bir şey. İnsanlar o yoldan yürüyorlar bunu da önlemek lazım.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kırmızı alarm: Düşen parçalar tehlike saçıyor

Aşağıdan insanlar geliyor, araçlarını buraya park ediyor. İnsanlar bu yoldan yürümek zorunda kalıyor. Bu köprü ne olacak böyle bilmiyorum. Köprünün üstünü yaptılar, altını yapmadılar. Bir şey yapılsın ne olur" dedi.

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