Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan kare: Pıt Pıt Şeker güncel gelişmelere pek meraklı
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüzlerde tebessüme neden oldu. Torunu Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker ile birlikte Takvim Gazetesi'ni okurken fotoğraf paylaşan Başkan Erdoğan, "Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu düştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan'ın çekilen fotoğraflarında Takvim gazetesini okuduğu anlar yer aldı.
"GÜNCEL GELİŞMELERE PEK MERAKLI"
Elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gazete okuması olağan bir durum ancak fotoğrafta sevimli bir misafir de vardı: Pıt Pıt Şeker.
Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafla ilgili Başkan Erdoğan, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.
Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı 😺 pic.twitter.com/HcZyjmCQ7S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2021
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı mı? 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
- İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
- MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...
- 18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir?
- YKS ek tercihler bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- e-Okul alan seçimi sonuçları sorgulama: 2021-2022 Meslek lisesi 9. sınıf alan ve dal sonuçları nasıl öğrenilir?
- 26 Eylül mangal yapmak yasak mı? İstanbul ve Ankara'da ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek?
- 15 bin öğretmen atama ön başvuru başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmen taban puanlar, kontenjanlar, branş dağılımı...
- Kritik tarih: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı için beklenen açıklama
- Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?