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Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan kare: Pıt Pıt Şeker güncel gelişmelere pek meraklı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Başkan Erdoğan’dan yürek ısıtan kare: Pıt Pıt Şeker güncel gelişmelere pek meraklı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüzlerde tebessüme neden oldu. Torunu Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker ile birlikte Takvim Gazetesi'ni okurken fotoğraf paylaşan Başkan Erdoğan, "Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu düştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın çekilen fotoğraflarında Takvim gazetesini okuduğu anlar yer aldı.

"GÜNCEL GELİŞMELERE PEK MERAKLI"
Elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gazete okuması olağan bir durum ancak fotoğrafta sevimli bir misafir de vardı: Pıt Pıt Şeker.

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafla ilgili Başkan Erdoğan, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

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