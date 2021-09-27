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Son dakika | PKK'ya Pençe darbesi

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Son dakika | PKK’ya Pençe darbesi

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu bölgesinde 3, 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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