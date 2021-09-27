Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! PKK'da büyük panik
Son dakika haberine göre: Mehmetçiğin baskısıyla Kuzey Irak’ta başını kaldıramaz hale gelen PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de çatışmaya başladı. İki Peşmergenin hayatını kaybetmesi sonrası, PKK’nın üst düzey ismi korumalarıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe harekâtlarıyla sınır ötesinde köşeye sıkışan terör örgütü bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri ile çatışmaya başladı. Peşmergelerin sınır hattında karakol ve askeri üs bölgesi kurup TSK'yla anlık istihbarat paylaşımında bulunması, keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürütmesi teröristleri iyice köşeye sıkıştırdı.
Hareket alanı giderek daralan teröristler, terör örgütünün Avrupa'daki diplomasi ayağını yürüten KCK yöneticilerini IKBY ile arabuluculuk üstlenmesi için devreye sokmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.
PEŞMERGE VURDU
PKK'lı teröristler son bir ay içinde IKBY'ye bağlı Roj ve Zaravani adıyla bilinen peşmerge özel kuvvetlerine yönelik mayınlı saldırılar düzenlemeye başladı.
10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Hakurk sorumluları "Birdal Burhanlı" ile Murat Kalko'nun peş peşe nokta hava harekâtlarıyla öldürülmesi üzerine terör örgütü bu kez Hakurk'a sorumlu olarak örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesi Erdal Aslan'ı Kandil'den gönderdi.
Terörist Aslan'ın yanındaki iki korumasıyla arazide Hakurk Vadisine giderken örgütle bağlantısının koptuğu ve akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Teröristlerin, IKBY'ye bağlı özel kuvvetler tarafından etkisiz hale getirilmiş olabileceği değerlendirilirken, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan da, "Komutanımızı KDP güçleri ya rehin aldı, ya da öldürdüler, akıbetini öğrenemedik" açıklamasında bulundu.
Aslan, Bitlis'in Tatvan İlçesinde emekli Gemi Kaptanı MHP İl Genel Meclis Üyesi 75 yaşındaki Tello Uçak'ın evinin önünde suikast sonucu öldürüldüğü hain saldırıyı da bizzat planlamıştı.
Terörist, Tatvan-Hizan arasındaki Güzeldere Bölgesinde de güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ı işkence edilerek kurşuna dizilip bir elektrik direğine asılarak şehit edilmesi olayını bizzat gerçekleştirmişti.
6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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