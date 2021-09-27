Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! PKK’da büyük panik

Terörist Aslan'ın yanındaki iki korumasıyla arazide Hakurk Vadisine giderken örgütle bağlantısının koptuğu ve akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Teröristlerin, IKBY'ye bağlı özel kuvvetler tarafından etkisiz hale getirilmiş olabileceği değerlendirilirken, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan da, "Komutanımızı KDP güçleri ya rehin aldı, ya da öldürdüler, akıbetini öğrenemedik" açıklamasında bulundu.