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İlhan Kesici kimdir, kaç yaşındadır? İlhan Kesici hangi partilerde yer aldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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İlhan Kesici kimdir, kaç yaşındadır? İlhan Kesici hangi partilerde yer aldı?

İlhan Kesici kimdir? Son günlerde arama motorlarında sıkça sorgulanan isimlerden birisi, siyasetçi İlhan Kesici oldu. İlk olarak 1994 yılında TBMM’ye giriş yapan Kesici uzun yıllar boyunca milletvekilliği görevi yaptı. Gündemde yer alan isimlerden olan İlhan Kesici, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da seçimlere girmişti. İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı haberimizde!

İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı yapan ve milletvekilliği görevlerinde bulunan İlhan Kesici ismi son günlerde sık sık gündeme geliyor. Kesici'nin kim olduğu hakkında araştırma yapılıyor. Sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan İlhan Kesici, uzun yıllar boyunca siyasette yer aldı ve milletvekilliği görevini yaptı.

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

İlhan Kesici 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Genel Başkanlığını Mesut Yılmaz'ın üstlendiği Anavatan Partisi'nden (ANAP) Bursa milletvekili olarak meclise girmeden önce 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde ANAP İstanbul belediye başkan adayı oldu fakat %22 oy alarak Refah Partisi'nin (RP) adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yenildi. 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.

22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Ağustos 2009 tarihinde CHP Grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına aday gösterildi fakat seçilemedi. 28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti. 2015 yılında CHP'ye tekrar katıldı ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçemediği Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in kızı Binhan Demirel'le evlidir. 1 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce biliyor.

Siyasi Hayat:

20. Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)

Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

23. Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)

Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi

Medeni Hal: Evli, Bir kızı var

Yabancı Dil: İngilizce

MİLLET İTTİFAKI ADAYI İDDİASI

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ederken Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı yaptığı yayında sürpriz bir iddiada bulundu.

Can Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını belirtti.

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