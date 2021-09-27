İlhan Kesici kimdir, kaç yaşındadır? İlhan Kesici hangi partilerde yer aldı?
İlhan Kesici kimdir? Son günlerde arama motorlarında sıkça sorgulanan isimlerden birisi, siyasetçi İlhan Kesici oldu. İlk olarak 1994 yılında TBMM’ye giriş yapan Kesici uzun yıllar boyunca milletvekilliği görevi yaptı. Gündemde yer alan isimlerden olan İlhan Kesici, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da seçimlere girmişti. İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı haberimizde!
İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı yapan ve milletvekilliği görevlerinde bulunan İlhan Kesici ismi son günlerde sık sık gündeme geliyor. Kesici'nin kim olduğu hakkında araştırma yapılıyor. Sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan İlhan Kesici, uzun yıllar boyunca siyasette yer aldı ve milletvekilliği görevini yaptı.
İLHAN KESİCİ KİMDİR?
İlhan Kesici 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Genel Başkanlığını Mesut Yılmaz'ın üstlendiği Anavatan Partisi'nden (ANAP) Bursa milletvekili olarak meclise girmeden önce 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde ANAP İstanbul belediye başkan adayı oldu fakat %22 oy alarak Refah Partisi'nin (RP) adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yenildi. 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.
22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Ağustos 2009 tarihinde CHP Grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına aday gösterildi fakat seçilemedi. 28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti. 2015 yılında CHP'ye tekrar katıldı ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçemediği Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in kızı Binhan Demirel'le evlidir. 1 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce biliyor.
Siyasi Hayat:
20. Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)
Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
23. Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)
Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi
Medeni Hal: Evli, Bir kızı var
Yabancı Dil: İngilizce
MİLLET İTTİFAKI ADAYI İDDİASI
Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ederken Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı yaptığı yayında sürpriz bir iddiada bulundu.
Can Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlhan Kesici kimdir, kaç yaşındadır? İlhan Kesici hangi partilerde yer aldı?
- 34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!
- 10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin (485 bin TL) ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?
- Sezer Öztürk kimdir, son hali, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?
- Son tarih 30 Eylül’dü! Cezaevi izinleri bitiyor mu? 2021 Eylül ayı CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
- meb.gov.tr 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı için tıklayınız! MEB öğretmen ek atama başvuru nasıl yapılıyor?
- Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika! Yunanistan deprem mi oldu?
- Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
- Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?
- Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları