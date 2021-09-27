Ordu’daki FETÖ operasyonu: 42 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ordu’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 42’si adliyeye sevk edildi.
'Yeni yapılanma'da 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantı sırasında 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin topladığı parayla cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine 'süt dağıtımı' adı altında yardım yaptığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp, örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşme yaptıkları da tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 44 şüpheliden 42'si, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
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