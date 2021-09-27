Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK hakim savcı kura sonuçları isim listesi! Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların hangi ilde görev yapacağı törenle açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcılar kura törenine katıldı. Çekilişle adayların hangi ilde görev yapacağı da belli oldu. Haberimizden hakim savcı kura sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2021 hakim savcı kura sonuçları atama yerleri! Hakim savcı kura sonuçları isim listesi! Her yıl yüzlerce hakim ve savcı yeni bölgelere atanıyor. 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura törenine Başkan Erdoğan da katılım gösterdi. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen hakim ve savcıların yeni görev yerleri merak ediliyor.
HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hakim savcı kura sonuçları Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıklanıyor. İsim listesinin adaylik.adalet.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.
HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TÖRENLE BELLİ OLDU!
Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen adli yargı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının kur'a töreni, 27 Eylül 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır.
Son 19 yılda adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için tarihi adımlar attık.
Geciken adalet adalet değildir. Adalet sisteminin hızlı işleyebilmesi için çaba harcıyoruz."
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- Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
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