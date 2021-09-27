Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TÖRENLE BELLİ OLDU!

Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen adli yargı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının kur'a töreni, 27 Eylül 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır.

Son 19 yılda adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için tarihi adımlar attık.

Geciken adalet adalet değildir. Adalet sisteminin hızlı işleyebilmesi için çaba harcıyoruz."