"Kürt sorunu"nu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çözecekmiş! İşte HDP'nin skandal istekleri

Son zamanlarda "erken seçim" tartışmalarıyla gündemi meşgul edenler şimdi de "Kürt sorunu" söylemiyle gündem yaratmaya çalışıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yanına İYİ Parti'yi de alarak, AK Parti'nin 15 yıllık tecrübesini yok sayarak "Kürt sorunu"nu çözeceğini söyledi.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Meşru muhatap HDP'dir, İmralı değil..." sözleri sonrası "Akşener'in 'kimyası' değişti" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Ayrıca HDP'nin skandal istekleri de ortaya çıktı.

İşte Mahmut Övür'ün "Akşener'in 'kimyası' değişti" başlıklı yazısı ve detaylar:

Nihayet CHP ve İYİ Parti, zurnanın zırt dediği yere geldi. Siyaset mühendisliğinde, -siz buna büyük operasyon da diyebilirsiniz- bütün hesap HDP'yi tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi karşılıksız Millet İttifakı'na yamamaktı. Projenin silahı bıraktırmak gibi bir hedefi de yoktu.

Büyük patron Biden da bunu istiyordu.

Ancak, 40 yıldır siyasete alan açmak için başlatılan çözüm süreçlerini kendi hırsları, küçük iktidar hesapları için feda eden Kandil'in baronları buna kolay kolay yanaşmaz.

Çünkü onların derdi, sistemin demokratikleşmesi, halkın rahat nefes alması falan değil. Dertleri, kendilerinin hâkim olacağı adı "demokratik" ama gerçekte despotik "özerk" iktidar alanları oluşturmak...