"Kürt sorunu"nu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çözecekmiş! İşte HDP'nin skandal istekleri
Son günlerde yaşanan "erken seçim" ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına" paralel olarak "Kürt sorunu" söylemi yeniden gündeme oturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına İP'i alarak, AK Parti'nin 15 yıllık tecrübesini de yok sayarak "Kürt sorunu"nu çözeceğini söylerken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün "Akşener’in ‘kimyası’ değişti" başlıklı yazısını köşesine taşıdı.
Son zamanlarda "erken seçim" tartışmalarıyla gündemi meşgul edenler şimdi de "Kürt sorunu" söylemiyle gündem yaratmaya çalışıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yanına İYİ Parti'yi de alarak, AK Parti'nin 15 yıllık tecrübesini yok sayarak "Kürt sorunu"nu çözeceğini söyledi.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Meşru muhatap HDP'dir, İmralı değil..." sözleri sonrası "Akşener'in 'kimyası' değişti" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Ayrıca HDP'nin skandal istekleri de ortaya çıktı.
İşte Mahmut Övür'ün "Akşener'in 'kimyası' değişti" başlıklı yazısı ve detaylar:
Nihayet CHP ve İYİ Parti, zurnanın zırt dediği yere geldi. Siyaset mühendisliğinde, -siz buna büyük operasyon da diyebilirsiniz- bütün hesap HDP'yi tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi karşılıksız Millet İttifakı'na yamamaktı. Projenin silahı bıraktırmak gibi bir hedefi de yoktu.
Büyük patron Biden da bunu istiyordu.
Ancak, 40 yıldır siyasete alan açmak için başlatılan çözüm süreçlerini kendi hırsları, küçük iktidar hesapları için feda eden Kandil'in baronları buna kolay kolay yanaşmaz.
Çünkü onların derdi, sistemin demokratikleşmesi, halkın rahat nefes alması falan değil. Dertleri, kendilerinin hâkim olacağı adı "demokratik" ama gerçekte despotik "özerk" iktidar alanları oluşturmak...
Bu yüzden bu yapı, yani PKK-Kandil ve siyasi uzantısı HDP, arkasında güçlü bir halk desteği olan ve riske girip çözüm süreçleriyle cumhuriyet tarihinde Kürtlerle ilgili en radikal adımları atan Başkan Erdoğan'ı bile ABD'nin aparatlığına soyunarak sattı
Şimdi CHP, yanına da İP'i alarak, AK Parti'nin 15 yıllık tecrübesini de yok sayarak bu yapıyla "Kürt sorunu"nu çözeceğini söylüyor. Hem de ne olduğu bilinmeyen vaatlerle...
İlk adımı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu attı: "Meşru muhatap HDP'dir, İmralı değil..."
Ortalık birden karıştı. Kargaşanın fitilini de İmralı'nın kurdurduğu HDP'nin bir önceki eşbaşkanı Sezai Temelli ateşledi: "Asıl irade İmralı'dır."
Bu cevap deyim yerindeyse Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in de "kimyası"nı bozdu. Bozulan bu kimyayı düzeltmeye ise HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın, "Temelli'nin kendi kişisel görüşüdür" demesi bile yetmedi. Çünkü Sancar, o cümlenin devamında şunu söylemek zorunda hissetti: "Yani, meseleye bütünlüklü bakmak lazım, İmralı da bir aktör."
Yarın Kandil adına Cemil Bayık'ı da devreye sokarlarsa hiç şaşmamak gerekiyor. Onunla görüşmeye de artık Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın mı gider bilemem ama şu bir gerçek: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in eli ayağına karışmış durumda.
Öyle karışmış ki, önceki akşam Halk TV yayınına çıkan Meral Akşener, aday olmayacağını açıkladığı o yayında ne diyeceğini şaşırdı. Eminim yayının bitmesi için içinden dua bile etti. Hatta bir sonraki yayını gerekçe göstererek kaçmak istedi. Ancak Suat Toktaş, "Sormam gerekiyor" diyerek nihayet HDP Millet İttifak'ı ilişkisini sordu.
O an Akşener'in yüzü değişti. Ve çaresizce şu tespiti yaptı:
"Sayın Sezai Temelli çıktı dedi ki: 'Muhatap İmralı'dır'... HDP'nin yöneticileri HDP'nin aktörlüğünü kabul ettiler ve İmralı'yı muhatap olarak koydular."
Cümleyi düzgün kuramasa da en azından HDP'nin İmralı'yı muhatap aldığını söyledi. Ama arkasını getirmedi. Bu durumda İYİ Parti ne yapacağını söylemedi, söyleyemedi. Hatta hiç alakası yokken, biraz da kıvrana kıvrana sözü döndürüp dolaştırıp Cumhur İttifakı'nı suçlamaya kadar götürdü.
Oysa tablo çok netti. Millet İttifakı'nın bir parçası yapılmak istenen HDP'lilere göre muhatap Öcalan'dı. Bunu da bir hafta önce HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan açık açık söylemişti:
"Kürt sorununun çözümünde Sayın Öcalan'ın muhatap alınması elzemdir."
Sanıyorum tarihçi ve "deneyimli" siyasetçi olduğunu söyleyen Akşener, hayatında bu kadar zorlanmadı. Gördüğünüz gibi sadece içi boş bir açıklama bile bir siyaset mühendisliği ürünü olan Millet İttifakı'nı sarsmaya yetti. Rahmetli Demirel'in deyimiyle turpun büyüğü heybede... Henüz HDP içinde neler olduğunu görmedik. Asıl depremi Öcalancılar ile Selocular arasındaki kavgada göreceğiz.
İşte HDP'NİN ŞARTLARI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: Son günlerde yaşanan "erken seçim" ve "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına" paralel olarak "Kürt sorunu" söylemi yeniden gündeme oturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu" ileri sürerek, "Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse, meşru bir organla çözebiliriz" diyerek, HDP ile ortak hareket edebileceklerine işaret etti.
HDP'NİN SKANDAL İSTEKLERİ
CHP'nin çözüm için adres gösterdiği HDP, 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce bir deklarasyon yayınlamıştı. 23 Mayıs 2018'de açıklanan "Kürt Sorununa Çözüm Deklarasyonu" adlı metinde HDP'nin istek ve talepleri sıralandı. O deklarasyonda "Kürdistan" isminin Anayasa'ya girmesi, özerklik, PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden tahliyesi, devletin terör operasyonları nedeniyle özür dilemesi ve koruculuğun kaldırılması gibi skandal talepler yer alıyordu.
BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK
HDP'nin açıkladığı deklarasyonda da İmralı'daki bebek katili Abdullah Öcalan muhatap gösteriliyor. Metinde yer alan "Sorunun tarafları ve muhatapları bellidir. Bu sorun ancak muhatapların iradesiyle çözülebilir. PKK lideri Abdullah Öcalan, 2013-2015 yılları arasında yürütülen diyalog sürecinde bir aktör olarak sorunu çözebilecek güçlü bir muhatap olduğunu göstermiştir" ifadesi, adres olarak teröristbaşını işaret ediyor.
ÖZERKLİK ISRARI
Skandal taleplerle dolu sözde deklarasyonda şunlar yer alıyor:
- Üniter yapı içinde, Kürtlerin kendi karar mekanizmaları oluşturulacak, demokratik yerinden yönetim modeli esas alınacak.
- Yerel ve yerinden yönetim talebi başat taleplerden biridir. Merkeziyetçilik değil adem-i merkeziyetçilik esas alınacak.
- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan şerhler kaldırılacak. (Türkiye 1992 yılında imzaladığı anlaşmanın bazı maddelerine eyalet sistemi doğuracağı gerekçesiyle şerh koymuştu)
- Kürdistan ismi anayasal statü kazanacak.
HAPİSTEKİ PKK'LILAR SALINSIN
- Hasta mahpusların derhal serbest bırakılması sağlanacak.
- Cezaevlerinde tutuklu olan gazeteciler, kadınlar, siyasetçiler, öğrenciler özgürlüğüne kavuşacak.
- Başta Öcalan'ın kaldığı İmralı Cezaevi olmak üzere cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına son verilecek.
- Kürtlerin de arasında olduğu halklara karşı yapılan soykırım karşısında, devletin özür dilemesi için çalışmalar yapılacak.
- Koruculuk sistemi lağvedilecek.
- Yaşanan soykırımlar, tehcir ve katliamların ortaya çıkarılması amacıyla "Hakikat Komisyonları" kurulacak.
PKK DERNEKLERİ AÇILACAK
- Kapatılan STK ve medya organları yeniden açılacak ve malvarlıkları iade edilecek.
- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir.
- Yargıda herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturulacak.
- Kürtçe isimler iade edilecek, tabelalar, lehvalar değiştirilecek.
- Sınır barajları ve HES projelerine son verilecektir.
- Ortadoğu'da Kürtlerin ulusal birliği sağlanacak.
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