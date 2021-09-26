26 Eylül mangal yapmak yasak mı? İstanbul ve Ankara'da ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek?
Mangal yasak mı? Pazar gününü piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ormanlara girişlerin yasak olup olmadığını araştırıyor. Temmuz ayında Türkiye genelinde çıkan orman yangınlar sonrası bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birkaç şehirde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Peki, 26 Eylül mangal yapmak yasak mı? İstanbul ve Ankara'da ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
26 Eylül mangal yapmak yasak mı? Türkiye genelinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları özeverili çalışmalarla kontrol alına alındı. Havada ve karan etkili müdahelelerle kontrol altına alınan orman yangınları sonrası bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda geçici süreliğine ormanlara giriş yasaklanmıştı. Hafta sonunu piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ise bu yasağın devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, 26 Eylül mangal yapmak yasak mı? İstanbul ve Ankara'da ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
MANGAL YAPMAK YASAK MI? İSTANBUL, ANKARA...
Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan duyuru ile "Ormanlara giriş serbest mi", "Mangal yapmak yasak mı?" soruları yanıt buldu. İşte son açıklamalar:
ANKARA'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
Ankara Valiliği'nin 15 Eylül'de yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına geçilmesinin ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunu arttırması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla ilgi yazımız ile 05.08.2021 - 15.09.2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan kararlar, 01 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."
İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Valilik açıklamasında, milli servet olan ormanların korunması için bazı kararlar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."
Açıklamada, Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde ormanlara girişin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır. Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır." denildi.
KASTAMONU VE KİLİS'TE DE YASAK SÜRÜYOR
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı bildirilmişti.
Kilis Valiliği de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, tedbir amacıyla yeni kararlar alındığı belirtilmişti.
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- 26 Eylül mangal yapmak yasak mı? İstanbul ve Ankara'da ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek?
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