26 Eylül mangal yapmak yasak mı? Türkiye genelinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları özeverili çalışmalarla kontrol alına alındı. Havada ve karan etkili müdahelelerle kontrol altına alınan orman yangınları sonrası bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda geçici süreliğine ormanlara giriş yasaklanmıştı. Hafta sonunu piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ise bu yasağın devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, 26 Eylül mangal yapmak yasak mı? İstanbul ve Ankara'da ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

MANGAL YAPMAK YASAK MI? İSTANBUL, ANKARA...

Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan duyuru ile "Ormanlara giriş serbest mi", "Mangal yapmak yasak mı?" soruları yanıt buldu. İşte son açıklamalar: