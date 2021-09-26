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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
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