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Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın toplanıyor. Meclis'in açılından önce yapılacak son toplantıda önemli gündem başlıkları bulunuyor. Onlardan biri de koronavirüs tedbirleri. Artan vakalar nedeniyle olası tedbirler toplantıda masaya yatırılacak. Fahiş fiyatlarla mücadele de en önemli başlıklardan biri olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Eylül Pazartesi günü Kabine'yi toplayacak.

ABD seyahati sonrası izlenimlerini ve seyahatinin arka planını Kabine üyeleri ile paylaşacak olan Başkan Erdoğan, dış siyasette Türkiye'nin yeni yol haritasını da üyelerle paylaşacak.

Pazartesi günü, 1 Ekim'de açılması planlanan Meclis öncesinde son Kabine toplantısı yapılacak.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de koronavirüs tedbirleri olacak. Soğuyan havalarla birlikte artan grip ve koronavirüs vakaları, 'yeni bir tedbir gelir mi?" sorusunu da doğurdu. Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bu soruyu masaya yatıracak.

Bir diğer önemli başlık da yeni yasama yılı olacak Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olarak Meclis'in gündemine geleceği ve yeni anayasa görüşmelerinde gelinen son durum siyasi partiler ve seçim kanunu ile birlikte değerlendirilecek.

Son günlerde kamuoyunun gündeminde geniş yer tutan fahiş fiyatlar da Kabine üyelerinin üzerinde duracağı konulardan biri olacak. Ticaret Bakanlığı'nın 5 büyük zincir market için müfetttişler görevlendirmesinin ardından alınacak tedbirler ve hazırlanan ön raporlar Kabine masasında olacak.

Kabine toplanıyor! Tedbir gelir mi? KABİNE TOPLANIYOR! TEDBİR GELİR Mİ?

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