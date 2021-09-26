Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Bir diğer önemli başlık da yeni yasama yılı olacak Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olarak Meclis'in gündemine geleceği ve yeni anayasa görüşmelerinde gelinen son durum siyasi partiler ve seçim kanunu ile birlikte değerlendirilecek.