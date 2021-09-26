Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Günlük vaka sayısının 25 binin üzerinde seyretmesi nedeniyle yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Vaka sayısının 25 binli seviyelerin üzerinde seyretmesi nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Tam normalleşme öncesinde belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Koronavirüsle mücadelede son durumun görüşüleceği kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Yeni tedbirler gelecek mi?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın yeniden uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından detayların belli olması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamalar ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar, aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir.
Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez."
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
25 Eylül tarihli tabloya göre, son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.
"HEP BİRLİKTE VAKA SAYISINI KRİTİK EŞİK OLAN 20 BİNİN ALTINA İNDİREBİLİRİZ"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı 19 bin. Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter." ifadelerini kullandı.
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