Emine Erdoğan aracılığıyla okuma yazma öğrenen Hatice Yakut kitap yazdı!

Hatice Yakut 'ödek kızı' hikâyesini ise şöyle anlattı: "Kan davası olan aileler yeni birini öldürmek yerine kız vermeyi tercih ediyorlar. Oysa ödek gitmek denilen bu uygulama binlerce kızın kabusu oldu. Barış yapmışlar, filancanın kızı ödek gitmiş, kan dökmeyi önlemiş, ne güzel derlerdi ama hiç düşünmezdi o kız orada neler çekiyor diye. Gittiği yerde insan muamelesi yapmazlardı o kıza. Derdim ki okumam yazmam olsa da şunları yazsam. 1970'lere kadar sürdü bu uygulama. En son ödek ben gittim. Benden sonraki kuşak okuyup cahiliyetten kurtuldu ailelerine karşı çıktılar. Herkes kendi cezasını çeksin kızlar niye çekiyor dediler. Yani son ödek kızı bendim. Ben de okuma yazma öğrendikten sonra yaşadıklarımı yazmaya başladım. Birkaç defter bitirdim, her seferinde beğenmedim sobaya attım. 340 sayfa olan kitabımı 4 kez elimle yazdım."

Hedefi çocuklara örnek olmak isteyen Yakut, "KADEM'den ilham aldım, bana güç kattılar. KADEM'deki kızlar bana çok yardım ettiler. Ben de elimden geleni yaptım. Eski dönemleri yazıyorum ki insanlara mesaj olsun. Artık çocuklara ilham vermek istiyorum. 7-12 yaş çocuklar için yazıyorum. Akraba çocuklarına kitap okuma yarışları düzenliyorum. Kitabı önce bitirip özet çıkarana ödül veriyorum. Mahallemde okuma yazma bilmeyen 38 yaşındaki bir kadına da okuma yazma öğretiyorum" diyerek hayalinin peşinden koşacağını vurguladı.