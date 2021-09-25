Başkan Erdoğan Amerikan CBS kanalına konuştu: Başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD'de yaptığı ziyaret esnasında CBS televizyonuna verdiği röportajın 2. kısmı yayınlandı. Başkan Erdoğan parasının ödenmesine rağmen Türkiye'ye neden F-35'lerin verilmediğini sorarken "Başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de CBS News kanalına verdiği röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı.
BENİM PARASINI ÖDEDİĞİM 5 UÇAK NEDEN VERİLMİYOR?
Yayınlanan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edilmeyen F35 uçağıyla ilgili "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan bir set daha S400 alacak mısınız sorusuna ise "Ne demek. Tabii ki 'evet" dedi.
1 MİLYAR 400 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPTIK
CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan'ın 'S400'lerin satın alınma işlemine neden devam ediyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, "Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim; bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" dedi.
"BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALACAĞIM HERHANGİ BİR SAVUNMA SİSTEMİNE MÜDAHALE EDEMEZSİNİZ"
Brennan'ın, ABD hükümeti tarafından yapılan 'S400'leri aldığınız için ödemedi' açıklamasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz." ifadelerini kullandı.
BUYURUN GERÇEK ORTADA
"Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gayet güzel bir açıklama yaptı. Ve dediki 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz'. Kim bu? Stoltenberg, NATO'nun Genel Sekreteri. Buyurun gerçek ortada" ifadelerini kullanarak yanıtladı.
"SEN BANA PATRIOT VERMEYECEKSİN..."
Margaret Brennan'ın ABD hükümetinin güvenlik riski hatırlatması açıklamasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasın ben de şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye kendi güvenliğini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin. Benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini almama da müdahale edeceksin. Böyle bişi olamaz" dedi.
PATRIOT ALMA İSTEĞİMİZ VAR
Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" cevabını verdi. Brennan'ın 'evet' der gibisiniz yorumu üzerine Erdoğan "Ne demek. Tabii ki 'evet" dedi.
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