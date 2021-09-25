Başkan Erdoğan Amerikan CBS kanalına konuştu: Başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz

1 MİLYAR 400 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPTIK

CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan'ın 'S400'lerin satın alınma işlemine neden devam ediyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, "Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim; bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" dedi.