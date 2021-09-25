Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 27 Eylül’de kabine toplantısı olacak mı?

"İKİNCİ DOZ AŞI ORANLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

"VAKALARDA AŞISIZ ORAN ÇOK YÜKSEK"

Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.